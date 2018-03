Atakum’da melek yüzlülere ‘özel’ hassasiyet

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Atakum Down Kafe’de düzenlenen programa katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Engelli vatandaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Melek yüzlülerimize karşı da özel bir hassasiyetimiz var” dedi.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Özel İlk İz Anaokulu tarafından, Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde öğrenim gören down sendromlu öğrencilere yönelik farkındalık programı düzenlendi. Atakum Belediyesi Down Kafede gerçekleşen programa Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun’un yanı sıra okul müdürleri ve özel öğrenciler katıldı.

“Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz”

Atakum’da yaşayan dezavantajlı grupların her zaman destekçisi olduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki dezavantajlı grupların her zaman yanındayız. Onlar için ürettiğimiz özel projeleri öncelikli olarak hayata geçiriyoruz. Melek yüzlülerimiz için de özel bir hassasiyetimiz var. Down sendromlu gençlerimizin başta sosyal hayat olmak üzere, kültürel, sportif, istihdam odaklı projelerle buluşmasını, göreve geldiğimiz günden bu yana önemsiyoruz. Bu hassasiyetimizden hareketle hayata geçirdiğimiz Down Kafe Parkta çalışan kardeşlerimiz de hem istihdama kazandırılıyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Atakum Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.