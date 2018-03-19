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Atakum’da melek yüzlülere ‘özel’ hassasiyet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Atakum Down Kafe’de düzenlenen programa katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Engelli vatandaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.

Atakum’da melek yüzlülere ‘özel’ hassasiyet

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Atakum Down Kafe’de düzenlenen programa katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Engelli vatandaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Melek yüzlülerimize karşı da özel bir hassasiyetimiz var” dedi.
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Özel İlk İz Anaokulu tarafından, Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde öğrenim gören down sendromlu öğrencilere yönelik farkındalık programı düzenlendi. Atakum Belediyesi Down Kafede gerçekleşen programa Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun’un yanı sıra okul müdürleri ve özel öğrenciler katıldı.

“Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz”
Atakum’da yaşayan dezavantajlı grupların her zaman destekçisi olduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki dezavantajlı grupların her zaman yanındayız. Onlar için ürettiğimiz özel projeleri öncelikli olarak hayata geçiriyoruz. Melek yüzlülerimiz için de özel bir hassasiyetimiz var. Down sendromlu gençlerimizin başta sosyal hayat olmak üzere, kültürel, sportif, istihdam odaklı projelerle buluşmasını, göreve geldiğimiz günden bu yana önemsiyoruz. Bu hassasiyetimizden hareketle hayata geçirdiğimiz Down Kafe Parkta çalışan kardeşlerimiz de hem istihdama kazandırılıyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Atakum Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hedef, hayatları kolaylaştırmak”
Engelsiz kent Atakum’u inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak hedefimiz, ilçemizde yaşayan engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak hizmetlere imza atmak. Atakum Belediyesi olarak biz, her türlü engelin ilk önce zihinlerde aşılması gerektiğinin farkındayız ve bu farkındalıkla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız Sağır Kafe ve Otizm Park da bu düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkan önemli projeler. Hayata geçirdiğimiz diğer projelerde de engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini ön planda tutuyoruz. Atakum Belediyesi Yaşam Park bünyesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik sportif, kültürel ve istihdama dayalı projeler hayata geçiriyoruz. Ayrıca Atakum Belediyespor Kulübü bünyesinde engelli sporcularımızla başarıdan başarıya koşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Atakum’da melek yüzlülere ‘özel’ hassasiyet

Atakum’da melek yüzlülere ‘özel’ hassasiyet

Atakum’da melek yüzlülere ‘özel’ hassasiyet

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