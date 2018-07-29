HABER

"Atalarımızın cihangirlikten başka şeyler de yaptığını gelecek nesiller görsün istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

TÜBA tarafından 2014 yılında başlatılan ve 2018 yılının başında Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında 20 eser yayımlandı - TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: - "Biz bu projeyle atalarımızın, bizim medeniyet havzamızda yaşayan büyüklerimizin, bizden önceki kuşakların, savaşmaktan, cihangirlikten başka şeyler de yaptığını yeni mevcut ve gelecek nesiller görsün istiyoruz" - "Cumhurbaşkanımızın himayelerine almaları hem değer katıcı hem de teşvik edici özellik arz ediyor"

BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) 2014 yılında başlattığı Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi, 2018 yılının başında Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Proje kapsamında toplam 20 eser yayımlanarak üniversitelere ücretsiz gönderildi.

TÜBA tarafından Kalkınma Bakanlığı'nın mali desteğiyle yürütülen proje kapsamında Türk-İslam medeniyet havzasında üretilen Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, diğer Türk lehçelerinde yazılmış 100 eserin bilim dünyasına ve gelecek kuşaklara kazandırılması amaçlanıyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBA'nın bütün bilim alanlarını kapsadığını belirtti.

TÜBA'nın Türkiye'nin seçilmiş bilim insanlarının oluşturduğu bir prestij kuruluşu olduğunu, 190 üyesi bulunduğunu ifade eden Acar, merhum Halil İnalcık, yakında kaybettikleri Fuat Sezgin'in şeref üyeleri olduğunu, Gazi Yaşargil'in üyeleri olduğunu, tek Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın da şeref üyeleri olduğunu anlattı.

TÜBA'nın temel görevinin Türkiye'de üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek, özendirmek ve onurlandırmak olduğunu söyleyen Acar, "Operasyonel ya da teknik seviyede değil, politikalar ve stratejilerin belirlenmesi seviyesinde bilim temelli rehberlik, danışmanlık yapmak. Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine katkı sağlamak. Bilimsel düşüncenin yaygınlaşması için gayret göstermek ve uluslararası akademiler camiasında Türk bilim camiasını temsil etmek görevleri olan bir kuruluştur." dedi.

Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazısıyla onurlandırıldığını ifade eden Acar, şunları dile getirdi:

"Bizim medeniyet havzamızda üretilmiş, gün ışığına çıkmayı bekleyen çok geniş ve engin hazinemizden en azından bir kısmının akademi kanalıyla bilim dünyasına kazandırılmasını amaçladık. Burada 100 eseri bilim dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz. Kalkınma Bakanlığının mali desteğiyle başlattığımız ve yürüttüğümüz bu proje, bu yıl başı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerine alınmıştır. Biz bu projeyle atalarımızın, bizim medeniyet havzamızda yaşayan büyüklerimizin, bizden önceki kuşakların savaşmaktan, cihangirlikten başka şeyler de yaptığını yeni mevcut ve gelecek nesiller görsün istiyoruz. 'Bunu biz de yapabiliriz' şeklinde ifade edebileceğimiz bir öz güven ifadesine de katkısı olacağını düşünüyoruz."

- "Bilimin ve bilginin yayılması bizim temel görevlerimizden bir tanesi"

Proje kapsamında 20 eserin yayımlandığını aktaran Acar, 2018 yılı içinde de 10'dan fazla eserin yayımlanmasını planladıklarını belirtti.

Yayınlanan eserlerin, "Osmanlı Müellifleri, İsaguci: Mantığa Giriş, Kitâb-ı Nûr-u Hadakat el-Ebsâr ve Nûr-u Hadîkat el-Enzâr, Hoca Dehhânî Divanı, Enisü'l-Celis, Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri (1845-1878), Şehzâde Dîvânı Defterleri: Manisa Şehzâde Sarayı Dîvânı (1544-1594), Şemseddin Sami - Resimli Kâmûs-ı Fransevî, Fenn-i Terbiye, Mantık Başlangıç Risâleleri, es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, Ferec ba‘d eş-Şidde, Tezkeretü'l-Evliyâ, Üsûlûcyâ, Vâkı‘ât-ı Rûz-merre I-IV, Levâmi‘u'n-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor, Târîh-i Ungurus ve Hümayunname" başlıklı eserler olduğunu anlatan Prof. Dr. Acar, aralarında İskendernâme, Kitâbü'l-Menâmât, Sofracı Divanı, Asarı Bakiye, Enverî Tarihi’nin yer aldığı diğer eserleri de bilim dünyasına kazandıracaklarını vurguladı.

Eserlere ilginin güzel olduğuna işaret eden Acar, "Cumhurbaşkanımızın himayelerine almaları hem değer katıcı hem de teşvik edici özellik arz ediyor. Bunlar ders kitabı değil. Biz akademi olarak yayınladığımız tüm eserleri bütün üniversitelere ücretsiz olarak gönderiyoruz. Bilimin ve bilginin yayılması bizim temel görevlerimizden bir tanesi. Bu nedenle bunlardan para kazanmak bizim birincil amacımız değil. Konuyla ilgili şahıs ve kurum taleplerini ücretsiz yada oldukça indirimli bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorumSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorum
Artuklu Hamamı ve Sultan Süleyman Koç Cami, Zeynel Bey Türbesi'ne komşu oluyorArtuklu Hamamı ve Sultan Süleyman Koç Cami, Zeynel Bey Türbesi'ne komşu oluyor
Filistinli genç Ahed Tamimi serbest bırakıldıFilistinli genç Ahed Tamimi serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
20 eser Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Tuba Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi Türkiye Bilimler Akademisi

En Çok Okunan Haberler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

İlginizi Çekebilir

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.