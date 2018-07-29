"Atalarımızın cihangirlikten başka şeyler de yaptığını gelecek nesiller görsün istiyoruz"

BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) 2014 yılında başlattığı Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi, 2018 yılının başında Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Proje kapsamında toplam 20 eser yayımlanarak üniversitelere ücretsiz gönderildi. TÜBA tarafından Kalkınma Bakanlığı'nın mali desteğiyle yürütülen proje kapsamında Türk-İslam medeniyet havzasında üretilen Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, diğer Türk lehçelerinde yazılmış 100 eserin bilim dünyasına ve gelecek kuşaklara kazandırılması amaçlanıyor. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBA'nın bütün bilim alanlarını kapsadığını belirtti. TÜBA'nın Türkiye'nin seçilmiş bilim insanlarının oluşturduğu bir prestij kuruluşu olduğunu, 190 üyesi bulunduğunu ifade eden Acar, merhum Halil İnalcık, yakında kaybettikleri Fuat Sezgin'in şeref üyeleri olduğunu, Gazi Yaşargil'in üyeleri olduğunu, tek Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın da şeref üyeleri olduğunu anlattı. TÜBA'nın temel görevinin Türkiye'de üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek, özendirmek ve onurlandırmak olduğunu söyleyen Acar, "Operasyonel ya da teknik seviyede değil, politikalar ve stratejilerin belirlenmesi seviyesinde bilim temelli rehberlik, danışmanlık yapmak. Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine katkı sağlamak. Bilimsel düşüncenin yaygınlaşması için gayret göstermek ve uluslararası akademiler camiasında Türk bilim camiasını temsil etmek görevleri olan bir kuruluştur." dedi.

Türk İslam Bilim Kültür Mirası Projesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazısıyla onurlandırıldığını ifade eden Acar, şunları dile getirdi: "Bizim medeniyet havzamızda üretilmiş, gün ışığına çıkmayı bekleyen çok geniş ve engin hazinemizden en azından bir kısmının akademi kanalıyla bilim dünyasına kazandırılmasını amaçladık. Burada 100 eseri bilim dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz. Kalkınma Bakanlığının mali desteğiyle başlattığımız ve yürüttüğümüz bu proje, bu yıl başı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerine alınmıştır. Biz bu projeyle atalarımızın, bizim medeniyet havzamızda yaşayan büyüklerimizin, bizden önceki kuşakların savaşmaktan, cihangirlikten başka şeyler de yaptığını yeni mevcut ve gelecek nesiller görsün istiyoruz. 'Bunu biz de yapabiliriz' şeklinde ifade edebileceğimiz bir öz güven ifadesine de katkısı olacağını düşünüyoruz." - "Bilimin ve bilginin yayılması bizim temel görevlerimizden bir tanesi" Proje kapsamında 20 eserin yayımlandığını aktaran Acar, 2018 yılı içinde de 10'dan fazla eserin yayımlanmasını planladıklarını belirtti.