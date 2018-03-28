Atama, görevlendirme ve görevden alma kararları

Yılmaz Akçil, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına yeniden görevlendirildi.

Bazı atama ve görevlendirme ile görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yılmaz Akçil, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına yeniden görevlendirildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Yusuf Balcı, Zafer Yıldırımlı, Ebu Bekir Levent Şahin, Şule Aslan ve Bülent Gölgeli, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine ise İpek Coşkun atandı.

Diğer bazı kurum ve kuruluşlarda yapılan atamalar şöyle:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Serhat Köksal, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökhan Karasu, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Fikret Büyüksoy, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Salih Şahin, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ali Ayvazoğlu, Kırıkkale Defterdarlığına İbrahim Bayraktar, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına Cemil Müsevitoğlu, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Ergün Aslan, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına Halil Tekin, Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi İbrahim Kaya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Vergi Başmüfettişliğine Dilşad Derin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mücahit Civriz, Maliye Bakanlığı Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ve DMO Genel Müdür Yardımcısı Murat Alan, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı Yazıcı, Maliye Bakanlığı Sayıştay Savcılığına Yusuf Gezbeli, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hacı Ömer Kartal, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Kaya Yıldız ve Murat Dağdeviren, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Yusuf Haykır, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğüne Yalçın Ün, 8. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Ulupınar, 10. Bölge Müdürlüğüne Yücel Yüce ve 13. Bölge Müdürlüğüne Taner Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğüne Konya Orman Bölge Müdürü Bekir Karacabey, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Naci Kaya, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Sinan Kuşçu, Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Tutaş.