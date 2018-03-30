Sağlık Bakanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Yüksel Denli atandı.
Söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 60'ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.
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