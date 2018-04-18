Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, açık bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Cüneyd Fırat atandı.

Söz konusu atama 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5 ve 23'üncü maddeleri gereğince uygun görüldü.