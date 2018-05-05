Başbakanlığa ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Başbakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse atandı.
Söz konusu atama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 74'üncü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 18'inci, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddeleri gereğince uygun görüldü.
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