Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Kerim Üstün, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine atandı.
Söz konusu atama 657 sayılı Kanun'un 59 ve 76'ncı maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18'inci maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü
Eren Erdem: MİT tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı, aile fotoğrafında Emine Erdoğan yer almadı
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Okuyucu Yorumları 0 yorum