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Atama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 06:03 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Kerim Üstün, Bakanlık Müşavirliğine atandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Kerim Üstün, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine atandı.

Söz konusu atama 657 sayılı Kanun'un 59 ve 76'ncı maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18'inci maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.

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