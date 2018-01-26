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Atama kararları

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 04:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Eroğlu atandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Kazım Eroğlu atandı.

Bakanlığın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan Hüseyin Erdoğan, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Yücel Akgül ise başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Maliye Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mücahit Civriz'in ataması yapıldı.

(AA)

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