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Atama kararları

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 07:01 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı - TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şişman başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Birecik, Orman Genel Müdürü Üzmez ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Nazlı, Bakanlık Müşavirliklerine atandı

Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Tülay Akyüz'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması uygun görüldü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Kalın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Demirci de başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine atandı.

ESK Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Uzun'un yeniden atanması uygun bulundu.

Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Edirne İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Sarı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Abdullah Necat Birecik'in ataması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Bakanlık Başmüfettişi Yahya Kırlangıç, Maliye Bakanlığı Adıyaman Defterdarı Orhan Mutluay, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Ekinci de başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına, Gelir İdaresi Daire Başkanı İlhan Karayılan; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müşavirliğine ise Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez getirildi.

- İçişleri Bakanlığındaki atamalar

İçişleri Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine, Mersin Vali Yardımcısı Halil Karbuz, Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Hukuk Müşaviri Erkan Çapar, Eşme Kaymakamı Ozan Gazel, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Tekirdağ/Saray Kaymakamı Alp Arslan, Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, Antalya/Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, Pasinler Kaymakamı Harun Esin Polat, Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Saruhanlı Kaymakamı İlker Özerk Özcan, Araklı Kaymakamı Ahmet Günaydın, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Çanakkale/Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf Güni, Patnos Kaymakamı Engin Yalçın, Akyaka Kaymakamı Hasan Sazkaya, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve Delice Kaymakamı Nevzat Karkacı'nın atanmaları uygun görüldü.

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