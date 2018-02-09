Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Tülay Akyüz'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması uygun görüldü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Kalın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Demirci de başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine atandı.