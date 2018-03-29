Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Melihhan Bilgin atandı.

Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Hazine Başkontrolörlüklerine Abdullah Öztürk, Mehmet Yener, Yalçın Ay ve Neslihan Yıkılmaz'ın ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Muzaffer Akçam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişliklerine, Müfettiş Yardımcıları Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybars Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak ve Onur Bayrak'ın atanmaları uygun görüldü.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Duyar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Nurhan Kartal, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Halit Ergin, Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğüne Süleyman Özen getirildi.