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Atama kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 02:56 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcılığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Başbakan Yardımcılığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan birinci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Vakıfları Meclisi üyeliğine Dursun Topaloğlu atandı.

Açık bulunan birinci derece kadrolu ve 6400 ek göstergeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Dr. Oğuz Hamşioğlu getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu 3600 ek göstergeli Birinci Hukuk Müşavirliğine Oğuzhan Tekin'in ataması gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Salih Çelik, Yalova İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Suat Parıldar, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlık Müşaviri Üzeyir Tekin ve 6400 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Pazar Kaymakamı İsmail Şanlı atandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu ve 6400 ek göstergeli Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erdal, 3600 ek göstergeli Bakanlık müşavirliğine Ayşegül Balıca, 3600 ek göstergeli Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Osman Bölükbaşı Dara, 3600 ek göstergeli GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Halil Şaşmaz'ın ataması yapıldı.

Yine aynı Bakanlıkta açık bulunan birinci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Yalçın Özden, 6400 ek göstergeli müsteşar yardımcılığına Bakanlık Müşaviri İsmail Yücel, 3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Hatipoğlu, 3600 ek göstergeli İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Benli, 3600 ek göstergeli Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdür Yardımcılığına Özgür Arzik atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına 3000 ek göstergeli Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ömer Gümüş getirildi.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Halil Akkanat yeniden atandı.

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