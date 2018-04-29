Başbakan Yardımcılığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan birinci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Vakıfları Meclisi üyeliğine Dursun Topaloğlu atandı.

Açık bulunan birinci derece kadrolu ve 6400 ek göstergeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Dr. Oğuz Hamşioğlu getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu 3600 ek göstergeli Birinci Hukuk Müşavirliğine Oğuzhan Tekin'in ataması gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Salih Çelik, Yalova İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Suat Parıldar, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlık Müşaviri Üzeyir Tekin ve 6400 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Pazar Kaymakamı İsmail Şanlı atandı.