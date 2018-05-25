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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 07:16 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Başbakan Yardımcılığı tarafından Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna'nın tekrar atanması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından 22 hakim ve cumhuriyet savcısının adalet müfettişliğine atanması 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince uygun görüldü.

İçişleri Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Ramazan Kutlu atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda boş bulunan üyeliklere ise üyeliğin kalan süresi için görev yapmak üzere Ömer Abdullah Karagözoğlu (Telsiz Hizmetleri Temsilcisi) ile Hacı Adnan Cengiz'in (Posta Hizmetleri Temsilcisi) atanmasına karar verildi.

AA

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