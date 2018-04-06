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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 06:56 | Son Güncelleme

Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığının açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine Büyükelçi Adnan Keçeci ve Büyükelçi Salih Murat Tamer atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcılığına Muharrem Kiraz getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal'ın atanması uygun görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak'ın, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Murat Yılmaz'ın atamaları gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Başmüfettişliğe ise Görkem Kurşunlu Karakuş'un ataması yapıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan TCDD İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ise İsmail Çağlar'ın atanması uygun görüldü.

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