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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 04:51 | Son Güncelleme

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı - TKDK Başkanı Antalyalı bu görevinden alınarak Bakanlık Müşavirliğine atandı

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Yıldırım, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül ile Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım, başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

Kalkınma Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Dr. Metin Arslan getirildi.

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