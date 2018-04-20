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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 03:24 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı - Devlet Personel Başkanlığına Enes Polat atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Politikalar, Dışişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına Enes Polat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ise Bekir Koçyiğit atandı.

Dışişleri Bakanlığı Müşavirliğine Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliğine ise Hasan Mısırcı'nın atanması uygun görüldü.

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