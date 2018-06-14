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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 04:38 | Son Güncelleme

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına Saim İlçioğlu'nun atanması kararlaştırıldı.

Başbakan Yardımcılığına ait atama kararı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Yusuf Rıza Uzunpostalcı, Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Bilge Öztaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcılığına ise Hizmet Sunumu Genel Müdürü Lütfi Aydın atandı.

Adalet Bakanlığına ait atama kararı ile Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişleri Alparslan Tufan, Mehmet Çağlar, İbrahim Bozyel, Mehmet Tetik, Abdulhalim Sağlam, Mehmet Zeki Aydın, İbrahim Tav, İbrahim Atakur ve Ramazan Akcan'ın atanmaları uygun görüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Çankırı Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Ali Yaranbaşı, Erzincan Ticaret İl Müdürlüğüne Recai Palabıyık, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne Muhammet Güneş, Giresun Ticaret İl Müdürlüğüne Ali Yıldırım, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğüne Veysi Uzunkaya, Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne Hacı Akif Yıldız ve Sivas Ticaret İl Müdürlüğüne ise Selim Baş'ın atamaları gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Hülya Abdula'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı Saltuk Buğra Ekinci'nin, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ali Göçer'in, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Mustafa Çolak'ın, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Betül Kutlu'nun, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Hamdi Yılmaz'ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakanlık Müşavirliklerine ise Tuba Güner ve Mehmet Koçyiğit'in atanmaları uygun bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 1. Bölge Müdürlüğüne (İstanbul) Rüşdü Akdulun, 2. Bölge Müdürlüğüne (Ankara) Kemal Yılmaz, 3. Bölge Müdürlüğüne (İzmir) Hacer Eke, 4. Bölge Müdürlüğüne (Bursa) Yusuf Taşkan, 5. Bölge Müdürlüğüne (Adana) Ecvet Doğan, 7. Bölge Müdürlüğüne (Gaziantep) Nihal Seyit Miçillioğlu, 8. Bölge Müdürlüğüne (Diyarbakır) Mehmet Yılkıran, 9. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) Mustafa Seçkin Buz, 10. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) Cevahir Dilaver, 11. Bölge Müdürlüğüne (Trabzon) ise İhsan Gümrükçü atandı.

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