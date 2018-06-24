Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları ile İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Namık Güner Erpul, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Korkut Güngen ve Tercüme Dairesi Başkanlığına Büyükelçi Vehbi Esgel Etensel atandı.

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan 6'ncı derece kadrolu sigorta denetleme aktüerliklerine Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Belgin Kayhan, Evrim Aksu ve Şefika Ertürk'ün, 7'nci derece kadrolu sigorta denetleme aktüerliklerine de Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Bilge Şahin, Arzu Narin Ergun, Fatma Betül Çelebi ve Ramazan Güçlüoğlu'nun atamaları gerçekleştirildi.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığına ait atama kararı ile Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan 6'ncı derece kadrolu sigorta denetleme uzmanlıklarına, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları Merve Bütün, Mesrur Özkaya, Mehmet Fatih Bozkurt, Serdar Kutluer ve Muhammet Kasım Oymak'ın atanmaları uygun görüldü.

Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Gümrük ve Ticaret, Maliye ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığının diğer atama kararları ile İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Tolga Bermek, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığına İstem Cırcıroğlu, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Güney, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Ateş, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Mehmet Sekizkök, Suriye-Lübnan İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Barış Ulusoy, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Sadık Babür Girgin, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Kandaş Aksoy, Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Bengü Yiğitgüden, Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Gülcan Akoğuz, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Murat Mustafa Onart, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Nilüfer Erdem Kaygısız, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Ömür Ünsay, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Çağrı Sakar, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Aylin Sekizkök, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Pihana Ünlü, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Burçin Gönenli ve Bakanlık Müşavirliğine Büyükelçi Ahmet Demirok'un atanmaları uygun görüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında açık bulunan 1'inci derece kadrolu gümrük ve ticaret başmüfettişliğine Sefa Ekin, 5'inci derece kadrolu gümrük ve ticaret müfettişliklerine de Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Mustafa Egemen Konaklıoğlu, Mehmet Yapıcı, Münir Sait Kandemir ve Özgür Danacı'nın atamaları gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz Karaer, İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne Şahin Ersü, Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne Fikret Yıldırım, Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne Halit İmrek, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğüne Alaattin Fırat, Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Haşmet Yılmaz, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne Nazan Sezer ve Uşak Ticaret İl Müdürlüğüne Abdulhafiz Bozdağ atandı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Engin Erdoğan, Samet Duman, Candan Duman, Çiğdem Güneş, Recep Salih Şentürk, Ufuk Kaynar, Tugay Manav, Hasan Ayzit, Mikail Okyay, Fuat Kılıç, Abdullah Sefa Avcı, Anıl Menemencioğlu, Zafer Keyvanoğlu, Fırat Demir, Muhammet Kaya, Serdar Candemir, Raif Karakaya, Muhammet Mevlüt Penekli, Evren Kalkan, Süleyman Kısak, İsmail Akkurt, Orhan Vuran, Birol Sayan, Ahmet Güngör, Haydar Gürsoy, Cihad Ulus, Bayram Mavi, Zülkarneyn Şahin, Ömer Şener, Fatih Sali, Gülten Nalcı ve Bağışhan Yüksel'in vergi müfettişliklerine atanmaları uygun bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait atama kararları ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne Vedat Dikici, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Yalçın Akın ve Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Muhammed Çolak getirildi.

