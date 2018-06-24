HABER

Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 05:41 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Gümrük ve Ticaret, Maliye ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı - Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Namık Güner Erpul, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Korkut Güngen atandı - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, çeşitli il ve bölge müdürlüklerine atamalar yapıldı

Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Gümrük ve Ticaret, Maliye ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığına ait atama kararı ile Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan 6'ncı derece kadrolu sigorta denetleme uzmanlıklarına, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları Merve Bütün, Mesrur Özkaya, Mehmet Fatih Bozkurt, Serdar Kutluer ve Muhammet Kasım Oymak'ın atanmaları uygun görüldü.

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan 6'ncı derece kadrolu sigorta denetleme aktüerliklerine Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Belgin Kayhan, Evrim Aksu ve Şefika Ertürk'ün, 7'nci derece kadrolu sigorta denetleme aktüerliklerine de Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcıları Bilge Şahin, Arzu Narin Ergun, Fatma Betül Çelebi ve Ramazan Güçlüoğlu'nun atamaları gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları ile İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Namık Güner Erpul, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Korkut Güngen ve Tercüme Dairesi Başkanlığına Büyükelçi Vehbi Esgel Etensel atandı.

Dışişleri Bakanlığının diğer atama kararları ile İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Tolga Bermek, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığına İstem Cırcıroğlu, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Güney, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Ateş, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Mehmet Sekizkök, Suriye-Lübnan İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına Ali Barış Ulusoy, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Sadık Babür Girgin, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Kandaş Aksoy, Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Bengü Yiğitgüden, Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Gülcan Akoğuz, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Murat Mustafa Onart, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Nilüfer Erdem Kaygısız, Ekonomik İkili İşler Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Ömür Ünsay, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Çağrı Sakar, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Aylin Sekizkök, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Pihana Ünlü, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Burçin Gönenli ve Bakanlık Müşavirliğine Büyükelçi Ahmet Demirok'un atanmaları uygun görüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında açık bulunan 1'inci derece kadrolu gümrük ve ticaret başmüfettişliğine Sefa Ekin, 5'inci derece kadrolu gümrük ve ticaret müfettişliklerine de Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Mustafa Egemen Konaklıoğlu, Mehmet Yapıcı, Münir Sait Kandemir ve Özgür Danacı'nın atamaları gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz Karaer, İzmir Ticaret İl Müdürlüğüne Şahin Ersü, Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne Fikret Yıldırım, Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne Halit İmrek, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğüne Alaattin Fırat, Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Haşmet Yılmaz, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne Nazan Sezer ve Uşak Ticaret İl Müdürlüğüne Abdulhafiz Bozdağ atandı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Engin Erdoğan, Samet Duman, Candan Duman, Çiğdem Güneş, Recep Salih Şentürk, Ufuk Kaynar, Tugay Manav, Hasan Ayzit, Mikail Okyay, Fuat Kılıç, Abdullah Sefa Avcı, Anıl Menemencioğlu, Zafer Keyvanoğlu, Fırat Demir, Muhammet Kaya, Serdar Candemir, Raif Karakaya, Muhammet Mevlüt Penekli, Evren Kalkan, Süleyman Kısak, İsmail Akkurt, Orhan Vuran, Birol Sayan, Ahmet Güngör, Haydar Gürsoy, Cihad Ulus, Bayram Mavi, Zülkarneyn Şahin, Ömer Şener, Fatih Sali, Gülten Nalcı ve Bağışhan Yüksel'in vergi müfettişliklerine atanmaları uygun bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait atama kararları ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne Vedat Dikici, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne Yalçın Akın ve Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Muhammed Çolak getirildi.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Bartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldıBartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atama atama kararları Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

İlginizi Çekebilir

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.