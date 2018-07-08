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Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 08:39 | Son Güncelleme

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı'na ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakanlık Müşaviri Abdurrahman İlhan başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş, bu göreve yeniden atandı. Adalet Bakanlığınca, çeşitli Adli Tıp İhtisas Kurulu üyeliklerine de atamalar yapıldı.

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Atama kararları Resmi Gazete'de

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