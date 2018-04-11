HABER

Atamaları paylaşan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp'tan 'Okul Müdürleri' grubuna gönderdiği belirtilen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir, görevinden alındı.

Atamaları paylaşan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp'tan 'Okul Müdürleri' grubuna gönderdiği belirtilen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir, görevinden alındı.
İddiaya göre, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir WhatsApp hattından, geçen, 29 Mart'ta yanlışlıkla 'okul müdürleri grubu'nda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı liste paylaştı. Bazı okul müdür ve müdür yadımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı liste, kısa sürede yayıldı. Müracatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan atama başvurlarının sonucunun Temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, 'torpil' listesi olarak nitelendirildi. Uyarılar üzerine Çiçekdemir, söz konusu listeyi sildi.
Atama listesinin yanlışlıkla WhatsApp'ta 'okul müdürleri' grubunda paylaşılmasının ardından Eğitim İş Sendikası Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan basın açıklaması ile duruma tepki gösterip, söz konusu listeyi 'torpil listesi' olarak nitelerken, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma sürerken, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir görevinden alındı. Yerine Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici atandı. Çiçekdemir'in eski kadrosu olan şube müdürlüğüne görevine çekildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Atamaları paylaşan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
Dolar ve euro rekor tazelediDolar ve euro rekor tazeledi
Suudi Arabistan'da bir ilk dahaSuudi Arabistan'da bir ilk daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Manisa'da okulu temizleyen görevli 21 öğrenci ve kendisini zehirledi

Manisa'da okulu temizleyen görevli 21 öğrenci ve kendisini zehirledi

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.