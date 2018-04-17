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Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

Aydın'da ataması yapılmayan 25 yaşındaki Sosyal Bilimler Öğretmeni Merve Çavdar'ın işsizlik nedeniyle yaşamına son verdi. Twitter'da Çavdar'ın intihar haberine gelen bir yorum sosyal medyada büyük tepki çekti.

Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

Aydın’da 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmenliğinden mezun olan 25 yaşındaki öğretmen adayı Merve Çavdar atanamadığı için canına kıydı.

Merve’nin acı sonu herkesi kadere boğarken sosyal medyadan yapılan bir yorum büyük tepki çekti. Bir twitter kullanıcısı Merve’nin intihar ettiğine ilişkin habere, “Atanamayan 500 bin öğretmen var. Kimse intihar etmiyor dini imanı Allah korkusu olanlar. Demekki ateist deist miş bu bayan gittiği yerde cehennemdir tabi Allah bilir ama görünen köyde klavuz istemz yani. bir de cehape nin bir oyu dah azaldı :)” şeklinde yorum yaptı. Kullanıcının bu yorumu sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte o tweet:

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AK PARTİ ESENLER İLÇE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA:

Sosyal medyada tepki çeken yorumun sahibinin profil bilgilerine ‘AK Parti Esenler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi’ yazmasının ardından AK Parti ilçe teşkilatı bir açıklama yayınladı. Açıklamada; “Bu şahsın AK Parti Esenler Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Şeyma Korkmaz ile ilgili hiçbir bağlantısı yoktur, hesap daha sonradan kullanıcı adı ve ismi değiştirilmiş olduğu ve yurt dışından IP kullandığı belirlenilmiştir. Hesap ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır.” denildi.

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NE OLMUŞTU?

Olay, Güzelçamlı Mahallesi sahilinde meydana gelmişti. 2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Sosyal Bilimler Öğretmeni mezunu olan Merve Çavdar, iddiaya göre atanamayınca bunalıma girdi. Dün sabah saatlerinde evden ‘iş bulmaya gidiyorum' diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek canına kıymıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Merve Çavdar Twitter öğretmen intihar

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