HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ataşehir'de "Arabalı Sinema" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, "İftarlık Gazoz" filmini yarım asrı devirmiş klasik araçlardan izledi - Etkinliğe filmin oyuncuları da katıldı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de düzenlenen "Arabalı Sinema" etkinliğinde, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, klasik araçlarından "İftarlık Gazoz" filmini izledi.

İKOD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1950'li yıllarda ABD'de ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada vazgeçilmez hale dönüşen "Arabalı Sinema" (drive-in movie) etkinliği, Ataşehir'deki bir gösteri merkezinde, derneğin açık havada sinema ekibinin teknik desteğiyle gerçekleştirildi

Programa dernek üyeleri, 1950'li ve 1960'lı yıllara ait, bir döneme damgasını vurmuş, birbirinden renkli klasik araçlarıyla katıldı. Etkinlik kapsamında bazı araçlar İftarlık Gazoz" filminin görselleriyle süslendi.

Klasik otomobil sahipleri, "İftarlık Gazoz" filmini, oyuncular Berat Efe Parlar ve Okan Avcı ile izledi.

Filmde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın birlikte gazoz sattıkları sahnelerde yer alan kırmızı Anadol marka araç ve triportör de perdenin yanında sergilendi.

Ayrıca triportör üzerinden izleyicilere gazoz ve patlamış mısır dağıtıldı.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Çavuşoğlu'ndan zirvenin ardından ilk açıklama: Çok başarılı geçtiÇavuşoğlu'ndan zirvenin ardından ilk açıklama: Çok başarılı geçti
Kastamonu'da sıkça görülen yılanlar korkutuyor (2)Kastamonu'da sıkça görülen yılanlar korkutuyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arabalı Sinema İftarlık Gazoz İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği İKOD

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

15 Temmuz gecesi attığı tweetlerle gündeme gelmişti! İYİ Partili Levent Özeren hakkında karar verildi!

15 Temmuz gecesi attığı tweetlerle gündeme gelmişti! İYİ Partili Levent Özeren hakkında karar verildi!

Çavuşoğlu'ndan zirvenin ardından ilk açıklama: Çok başarılı geçti

Çavuşoğlu'ndan zirvenin ardından ilk açıklama: Çok başarılı geçti

İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ürdün Başbakanı vergi yasası protestolarının ardından istifa etti

Ürdün Başbakanı vergi yasası protestolarının ardından istifa etti

Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 il il Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?

Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 il il Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.