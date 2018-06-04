İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de düzenlenen "Arabalı Sinema" etkinliğinde, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, klasik araçlarından "İftarlık Gazoz" filmini izledi.
İKOD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1950'li yıllarda ABD'de ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada vazgeçilmez hale dönüşen "Arabalı Sinema" (drive-in movie) etkinliği, Ataşehir'deki bir gösteri merkezinde, derneğin açık havada sinema ekibinin teknik desteğiyle gerçekleştirildi
Programa dernek üyeleri, 1950'li ve 1960'lı yıllara ait, bir döneme damgasını vurmuş, birbirinden renkli klasik araçlarıyla katıldı. Etkinlik kapsamında bazı araçlar İftarlık Gazoz" filminin görselleriyle süslendi.
Klasik otomobil sahipleri, "İftarlık Gazoz" filmini, oyuncular Berat Efe Parlar ve Okan Avcı ile izledi.
Filmde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın birlikte gazoz sattıkları sahnelerde yer alan kırmızı Anadol marka araç ve triportör de perdenin yanında sergilendi.
Ayrıca triportör üzerinden izleyicilere gazoz ve patlamış mısır dağıtıldı.
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