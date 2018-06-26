Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, belediye otobüsünde bir kadının taciz edildiği iddiası üzerine çıkan arbede sırasında bir yolcunun bıçak ve tornavidayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Ataşehir'de 22 Haziran'da belediye otobüsünde bir kadının taciz edildiği iddiası üzerine yapılan çalışma kapsamında Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedilen 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden F.M (17), savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli F.K. (17) ise "cinsel taciz" ve "basit yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevkedildi.
Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli F.K'nın üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
- Olay
Alemdağ-Kadıköy arasında çalışan E.Ö. idaresindeki toplu taşıma otobüsünde bir kadın yolcu, 2 kişi tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle tepki göstermişti. Bunun üzerine otobüsteki diğer yolcular, bu iki kişiye müdahale etmişti.
Sürücü, otobüsü Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydukent durağında durdurmuştu. Otobüsten inen yolcularla aralarında arbede yaşanan tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla F.Y'yi (20) yaralayarak kaçmıştı. Tacize uğradığı iddia edilen kadın ise olay yerinden uzaklaşmıştı.
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