ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZASI: 6 YARALI 

6 YOLCU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kahvehanedekilerin şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada otobüs içinde savrulan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk yardımına kahvehanede oturanlar ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında, kahvehanede bulunan Arif Limon, "İçeride oturuyordum, arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir anda gürültü koptu. Dedik ki; 'herhalde deprem oldu.' Sonra baktığımızda, kıraathaneye otobüs geliyor. Biz kendimizi yere attık. Burada yaralanan olmadı da dışarda 6 yaralı vardı. Biz şöforle konuştuk. Bizde şok içerisindeydik şoför polise ifade verirken zaten kendisi çok titriyordu anlatırken. 'Kırmızı durdum' dedi. Daha sonrasında 'yeşil ışık yanınca gaza bastım araba bir anda kontrolden çıktı' diyor. 'Bir anda hızlandı araba. İmdatı çektim yine de kurtaramadım' diyor.Zaten Kıraathanenin önünde bizim bir arkadaşımızın arabası vardı. Park halindeydi. Park halinde bulunan araca çapmasıyla bir anda yön değiştirek diğer tarafa giriyor. Yoksa zaten kıraathaneye girecekti otobüs. Bizi park halinde bulunan araba kurtardı. İçerisi insan doluydu. Burada büyük bir katilam olacaktı. Allah kurtardı bizi" diye konuştu.