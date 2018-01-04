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  ATAŞEHİR'DE OTOPARKTA TOPRAK KAYMASI 2

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 29 dakika önce

- Düşmek üzere olan araçlar kurtarıldı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ataşehir'de bir otoparkta toprak kayması meydana geldi.

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Toprak kaymasının otoparkın yan tarafında bulunan inşaat nedeniyle meydana geldiği öne sürülüyor . İstinat duvarının çökmesinin ardından kayan toprak nedeniyle bazı araçlar askıda kaldı. Araçları kurtarma çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Toprak kaymasının olduğu alan

-Araçları kurtarma çalışması

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