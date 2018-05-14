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- ATAŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:33 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ataşehir'de park halindeki bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ataşehir'de park halindeki bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 09.00 Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DD 1918 plakalı aracın sürücüsü aracını park ettikten sonra motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede büyürken, sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:
-Yanan araçtan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yangının söndürülmesi
-Sürücünün görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

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