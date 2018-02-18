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ATAŞEHİR'DE RESTORANDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 06:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR  / İSTANBUL DHA Ataşehir'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Ataşehir'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı'ndaki bir restoranda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restorana çorba içmeye gelen iki kişi içerideki bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken Zafer Ü. ve Özkan O. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlisi Güven B. kavgaya ayrılmak isterken seken kurşunlarda biri bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden bir otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken durumları ise iyi olduğu öğrenildi.

"TARTIŞMA BÜYÜDÜ ÇEKTİ VURDULAR"
Görgü tanığı Halil Bakır içerideki yaşanlarını anlattı,"Ben burda çalışıyorum.Arkadaşlar tartıştılar iyice kavga büyüdü, ilk içerde başladı, ben tartışmayı gördüm. Dışarda konuştular, sarhoştular galiba tartışma büyüdü. Çekti vurdular birbirlerini. 2 kişilerdi, biri karışmadı, beyaz bi arabaları vardı, bindi gittiler. Bizde sesleri duyduk. 3 el ateş ettiler ikisinide bacağından vurdu, diğerini bilmiyorum, biri güvenlik olaya bakmak için gelmişti, içerdekinin durumu kötüydü" diye konuştu

Öte yandan yaşanan kavgada restoranın camına kurşun isabet ederken olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken olayla ilgili içeride bulunan güvenlik kamerasın görüntülerini inceledi. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Restorandan detaylar
-Yaralılar ve sağlık ekiplerin müdahalesi
-Ambulans aracı ve polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Görgü tanıyla röp.
-Restoranın camına kurşun isabet alması
-Yerdeki boş kovanlar ve cam kırıkları
-Genel ve detaylar

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