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Ataşehir'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 06:09 | Son Güncelleme

Ataşehir'de şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir binanın üçüncü katından yere düşen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Çeşme Caddesi'nde iki bina arasındaki beton zeminde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin Sezer Öztürk (23) olduğunu ve üçüncü kattaki dairesinden düşerek öldüğünü belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan gencin cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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