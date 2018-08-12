Ataşehir'de tır 3 elektrik direğini devirdi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de iş makinesi yüklü tırın elektrik tellerine takılması sonucu, 3 elektrik direği devrilirken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
İçerenköy Mahallesi Hasan Bey Sokak'ta seyir halindeki Ergün Ş. idaresindeki 34 BC 5693 tır, sokak içerisindeki elektrik tellerine takılarak 3 elektrik direğinin devrilmesine neden oldu.
Elektrik direklerinden biri park halindeki aracın üzerine devrilirken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Bu arada olayın yaşandığı sokakta ikamet eden ve solunum cihazına bağlı yaşadığı öğrenilen bir kadın, elektrik kesintisiyle zor durumda kaldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri hasta kadını Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapatılırken, polis ve elektrik ekipleri sokakta çalışma yaptı.
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