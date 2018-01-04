Ataşehir'de toprak kayması

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de meydana gelen toprak kayması sonucu, bir inşaat temelinin çevresine yapılan istinat duvarının bir kısmı yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokağı'nda, bir inşaat alanının yakınında bulunan toprakta kayma meydana geldi.
Toprak kayması sonucu, inşaat temelinin çevresine yapılan istinat duvarının bir kısmı yıkıldı. Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
İstinat duvarının yakınında bulunan park halindeki bazı araçların, toprak kayması nedeniyle düşme tehlikesi yaşadığı öğrenildi. Araçlar bölgeden çekildi.
Belediye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
(AA)
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