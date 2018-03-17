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Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 22:46 | Son Güncelleme

Hafriyat kamyonuna çarpan minibüsün sürücüsüyle bir yolcu yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de hafriyat kamyonuna çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü ile bir yolcu yaralandı.

D-100 Karayolu Bostancı Köprülü Kavşağı yakınında Kadıköy yönünde yan yolda seyreden 34 M 5911 plakalı Ali Osman Bayrak'ın kullandığı Gebze-Harem minibüsü, önünde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle sürücü Bayrak aracında sıkışarak yaralandı, minibüsteki bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılan sürücü Bayrak, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan yolcuya ise ayakta müdahale yapıldı.

Yan yol kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, ana yolda ise yoğunluk meydana geldi.

Kaza yapan minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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D-100 Karayolu 2 yaralı Ataşehir Bostancı trafik kazası

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