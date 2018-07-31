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ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SERASINA BASKIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Ataşehirde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis operasyon düzenledi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Ataşehirde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, evde uyuşturucu imalatı için hazırlanmış özel kabin, havalandırma ve ışıklandırma sistemi ile 74 adet saksı içerisinde hint keneviri, 7 buçuk kilo mariahona uyuşturucu ve 13 kutu uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Görüntü Dökümü:
POLİS KAMERASI
-Uyuşturuculardan görüntü
-Sistemlerden görüntü
-Detaylar

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