Ataşehir'de uyuşturucu serasına baskın

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
ATAŞEHİR'DE bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, evde uyuşturucu imalatı için hazırlanmış özel kabin, havalandırma ve ışıklandırma sistemi ile 74 adet saksı içerisinde hint keneviri, 7 buçuk kilo mariahona uyuşturucu ve 13 kutu uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
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