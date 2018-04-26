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 Ataşehir'de yangın: 1 ölü 3 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'DE bir binada çıkan yangından 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,(DHA)

ATAŞEHİR'DE bir binada çıkan yangından 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Neriman Sokak'ta bulunan 3 katlı binanan en üst katındaki dairede Recep Meşe, eşi Seva Sevgi Meşe, gelini Hatice Meşe, oğlu İbrahim Meşe mutfakta kahvaltı yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde bulunanları merdivenle kurtardı. Baba Recep Meşe, oğlu İbrahim Meşe ve ağır yaralı olarak kurtulan gelin Hatice Meşe ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevgi Meşe'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışmaları devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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