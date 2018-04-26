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Ataşehir'de yangın: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Ataşehir'de yangın: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kayışdağı Mahallesi Neriman Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Yapılan incelemede evde bulunan Seva Sevgi Meşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince yaralı olarak dışarı çıkarılan Recep, Hatice ve İbrahim Meşe ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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