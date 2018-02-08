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Ataşehir'de yol verme kavgası: Minibüs sürücüsü, özel halk otobüsü şoförünü vurdu

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:22 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de, yolcu minibüsü sürücüsü, trafik tartışmasına girdiği İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünü silahla yaraladı.

Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de, yolcu minibüsü sürücüsü, trafik tartışmasına girdiği İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünü silahla yaraladı. Elinden yaralanan özel halk otobüsü sürücüsü hastaneye kaldırılırken, minibüsün sürücüsü tutuklandı

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞTI
Yaralanan özel halk otobüsü sürücüsü Serkan Ömer Daşyürek, yaşadıklarını anlattı.
Olayın sabah saatlerinde meydana geldiğini belirten Daşyürek ," Biz, 19 F hattında çalışıyoruz. Saat 06.08'de yukarıdan kalktık, Bostancı Köprüsü'ne geldik. Yolcularımızı indirdikten sonra FSM hastanesine gelirken, Gebze-Harem minibüsü solumdan geldi, üstüme aracını kırdı, yavaşladım, ondan sonra gitti, önümden sağa yanaştı, el işaretleri yaptı, bana otobüsün önüne geçti, ondan sonrada sağıma geçti, 'dur' işareti yaptı, durdum" dedi.

OTOBÜS YOLCU DOLUYDU
Minibüsün sürücüsünün, " 'ne yapıyorsun, niye bizi sıkıştırıyorsun' dediğini kaydeden Serkan Ömer Daşyürek, " 'Ben seni görmedim, yaptıysam da bir hata özür dilerim' dedim. Bize küfür etmeye başladı. Biz, 'özür dileriz' dedik, biran önce gitsin diye, biz de işimize bakalım diye. Nereden baksanız 90-95 yolcum vardı . Küfür edince yanımdaki torna vidayı kaldırdım, yere düştü. Daha çok küfür etmeye başladı. Ben de levye demiri alıp aynasına vurdum. Sonra arkadaş 'ver ulan silahı' dedi, silahı aldı ben yolculara bağırdım 'yatın silah var ateş edecek' dedim" şeklinde konuştu.
Kendisini şoför mahallinin yanına attığını belirten Daşyürek, "Sonra da, 'vuruldun' dediler, onun hızıyla hastaneye geldik. O kaçtı, otobüste panik yaşandı. Yeni taburcu olduk, evimize geldik, bize saldıran kişi oğluyla birlikte yakalandı. Şikâyetçi olduk. Bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Olay sonrası kaçan 34 M 59 37 plakalı minibüsün şoförü Mehmet Önder gözaltına alındı. Mehmet Önder emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedilen minibüs sürücüsü tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

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