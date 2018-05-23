Ataşehir'deki cinayet

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de tartıştığı oğlunu öldürdüğü ileri sürülen babanın tutuklanmasına karar verildi.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde Ayhan P. ile oğlu Akın P. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda babayla oğul karşılıklı birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda, Ayhan P. ile Akın P. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Akın P. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ayhan P. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ayhan P, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

