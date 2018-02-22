Ataşehir'deki kavga

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir eğlence mekanının önünde yaşanan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şüpheliler S.D ve İ.Ç eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bunun üzerine olaya müdahale eden güvenlik görevlisi M.Y şüphelilerden S.D'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

İ.Ç ise darp sonucu hafif yaralandı.

Güvenlik görevlisi M.Y olayda kullandığı tabancayla S.D ve İ.Ç ise tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerin olayda kullandığı pompalı tüfeğe el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.