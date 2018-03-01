Ataşehirli öğrenciler deprem haftasında bilinçlendiriliyor

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve AKUT işbirliğiyle okullarda deprem bilinçlendirme seminerleri düzenleniyor.

Deprem felaketine karşı sosyal bilinç oluşturma anlayışıyla işbirliği içinde hareket eden Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve AKUT Ataşehir’deki ilkokul, ortaokul ve liselerde beş yıldır eğitim seminerleri düzenliyor. Her yıl Deprem Haftası’nda başlayıp iki ay süren eğitimler, bu yıl 1 Mart Perşembe günü Ata İlkokulu, TEB Ataşehir Anadolu Lisesi, TEB Ortaokulu ve Hasan Akan İlköğretim Okulu’nda verilen seminerlerle başladı.

Ataşehir’deki toplam 64 ilkokul, ortaokul ve lisede verilecek eğitimler, her hafta perşembe ve cuma günleri dörder okulda düzenlenecek.

AKUT eğitmenleri Zafer Erdoğdu ve Turgut Kağıtcı tarafından sunulan seminerlerde deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Seminerlerde öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırılıyor.

Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 2013 yılından bu yana Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum hazırlıkları konusunda hizmet veriyor.

1995 yılında kurulan ve bugün 2 bin gönüllüye ulaşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ise; tüm dünyada uluslararası standartlara uygun, arama-kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en deneyimli ve bilgili ekiplerden biri olarak faaliyet gösteriyor.