HABER

Atatepe turizm destinasyonu haline gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:57 | Son Güncelleme

Artvin'de, Sıtkı Kahvecioğlu Vakfınca yaptırılan 22 metre yüksekliğinde ve 50 ton ağırlığındaki Atatürk heykeliyle dikkati çeken Atatepe, teleferik, kongre merkezi ve otel ile uluslararası yarı maraton gibi projelerle turizmde adından söz ettirecek - Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe: - "Buraya bin kişilik kongre merkezi, üzerine de 120 kişilik otel projemiz var. Bu, Artvin'in ihtiyacı ve turizm noktasında şehre ivme kazandıracaktır. Özel sektörle irtibat halindeyiz. Diğer önemli projemiz ise şehir merkezinden buraya teleferikle gelmek"

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de, Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı ile dikkati çeken Atatepe, teleferik, kongre merkezi ve otel ile uluslararası yarı maraton gibi projelerle turizmde adından söz ettirecek.

Sıtkı Kahvecioğlu Vakfınca yaptırılarak 19 Mayıs 2012'de törenle açılışı yapılan 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Atatürk Anıtı'na ev sahipliği yapan Atatepe, 2016 yılında Artvin Belediyesine devredildi.

Atatürk'ün Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeleyen 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan heykelin bulunduğu alan, sosyal tesis ve ulaşım alanında yapılan çalışmalarla turizme kazandırıldı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Anıtı ve çevresindeki sosyal tesisleri yapan Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü arasındaki hukuksal süreç nedeniyle bölgenin 4 yıl atıl durumda kaldığını söyledi.

Belediye olarak alanı devraldıklarında bölgede insanların oturup çay içebileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği bir tesis olmadığını belirten Kocatepe, "Sosyal tesisi hizmete soktuk. Toprak olan yolu genişletip asfalt dökerek, yol güvenliği için bariyer yaptık. Toplu taşıma için taksici esnafımızla anlaşarak dolmuş taksi uygulamasını başlattık. Alternatif yol çalışmamız da devam ediyor." dedi.

Kocatepe, belediyenin girişim ve yatırımlarıyla Atatepe'nin 1 yıldır Artvin turizmine hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Atatepe, noktasal olarak yerli ve yabancı turistlerin Artvin'de en çok ziyaret ettiği yer. Yaz döneminde günlük ziyaretçi sayısı ortalama 300 civarında. Burayı turizme açtıktan sonra bir yılda yaklaşık 40-50 bin arasında ziyaretçi Atatürk Anıtı'nı ziyaret etmiş." diye konuştu.

Tanıtım eksikliğine rağmen Atatepe'nin bir yılda şehrin gözde turizm merkezi haline geldiğini vurgulayan Kocatepe, Atatepe'nin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl 10 Kasım'da kent merkezinden bölgeye uluslararası yarı maraton ve halk koşusu yapmayı planladıklarını kaydetti.

- "Atatepe ile ilgili hayallerimiz var"

Kocatepe, Atatepe ile ilgili hayalleri olduğunu dile getirerek, "Burada bir çocuk bahçesi yapmayı planlıyoruz. Büfesinden çay bahçesine, küçük bir sosyal alan daha oluşturmak istiyoruz. Bu konuda projelerimizi yaptık. Kısa sürede çalışmalara başlayacağız." dedi.

Atatürk Anıtı'nın karşısında, atış poligonu ve spor merkezi olarak planlanan ve inşaatının yüzde 70'i tamamlanan alanın kongre merkezi ve otele dönüştürülmesine yönelik planları olduğunu anlatan Kocatepe, "Buraya bin kişilik kongre merkezi, üzerine de 120 kişilik otel projemiz var. Bu, Artvin'in ihtiyacı ve turizm noktasında şehre ivme kazandıracaktır. Özel sektörle irtibat halindeyiz. Diğer önemli projemiz ise şehir merkezinden buraya teleferikle gelmek. Bu hemen olacak bir şey değil ama önümüzdeki 3 yıl içinde bunu da hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
Kapadokya'nın tanıtımı için yeni kampanyaKapadokya'nın tanıtımı için yeni kampanya
Fransa'da yaşayan gurbetçi, memleketinde komşu köye kütüphane yaptırdıFransa'da yaşayan gurbetçi, memleketinde komşu köye kütüphane yaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin Atatepe Atatürk Anıtı

En Çok Okunan Haberler

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

İlginizi Çekebilir

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye içinde 790 civarında terörist var

Türkiye içinde 790 civarında terörist var

Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.