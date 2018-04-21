HABER

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

98 yıl önce bugün, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'in yaptığı konuşma ortaya çıktı. Konuşmada ulu önder Atatürk, "Allah’ın cömert ihsanı ile Nisan’ın yirmiüçüncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden başlayarak Buhârîler okunup hatimler indirilecek, Cuma günü ezandan önce minarelerde salâvâtlar getirilecektir" ifadesini kullanmış

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98. yılını kutlanacak. Meclis’in 23 Nisan 1920’deki açılış töreninin nasıl yapıldığı konusunda yapılan tartışmalara ilişkin ise gazeteci Murat Bardakçı’nın 2 yıl önce ulaştığı belge bugün yeniden gündeme geldi.

Bardakçı’nın ATASE arşivinden el ettiği, 21 Nisan 1920'de yani tam da 98 yıl önce Mustafa Kemal imzası ile Anadolu'daki bütün askeri birliklere ve sivil idarecilere yönelik yayımlanan o mesaj ortaya çıktı.

ataturk

Mesajda; Meclis açılışından önce yapılması gereken dini merasimlerin ne şekilde icra edileceği ayrıntıları ile yer alıyor;

“1. Allah'ın cömert ihsanı ile Nisan'ın yirmiüçüncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır..

  1. Vatanın istiklâli, hilâfet ve saltanatın kurtarılması gibi en mühim ve hayatî görevleri ifâ edecek olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya tesadüf ettirmekle o günün mübarek olmasından istifade için açılıştan önce bütün milletvekilleri ile Hacı Bayram Velî Câmi-i Şerîfi'nde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın nurlarından ve salâttan feyzalınacaktır. Namazdan sonra sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif taşınarak daireye gidilecektir. İçeriye girilmeden önce bir dua okunacak ve kurbanlar kesilecektir. Tören sırasında camiden Meclis'e kadar Kolordu Kumandanlığı tarafından askerî birliklere özel tertibat aldırılacaktır.

  • O günün kudsiyetini sonsuza kadar ulaştırmak maksadıyla bugünden itibaren vilâyet merkezinde Vali Beyefendi Hazretleri'nin düzenlemesi ile hatim indirtilip Buhârî-i Şerîf okutulacak, hatmin geri kalan kısmı Cuma namazından sonra Meclis'in önünde tamamlanacaktır.

  • Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden başlayarak Buhârîler okunup hatimler indirilecek, Cuma günü ezandan önce minarelerde salâvâtlar getirilecek, hutbede halifemiz padişahımız efendimizin (Sultan Vahideddin'in) ismi zikredilirken padişahın ve teb'anın biran önce kurtulup saadete ermesi duası da ilâveten okunacaktır. Cuma namazının kılınmasından sonra hatim tamamlanarak hilâfet ve saltanat ile vatanın her tarafının kurtulması maksadıyla yapılan millî çalışmaların önemi ve kutsallığı, milletin her ferdinin vekillerinden meydana gelen Büyük Millet Meclisi'nin yapacağı vatanî vazifeyi ifa mecburiyeti hakkında öğütler verilecektir. Daha sonra halîfe ve pâdişâhımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasimin tamamlanıp camilerden çıkılmasından sonra Osmanlı topraklarının her tarafından hükümet makamına gelinerek Meclis'in açılmasından dolayı resmî tebrikler sunulacaktır. Yine her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerîf okunacaktır.

  • İşbu tebliğin hemen yayınlanıp gönderilmesi için bütün vasıtalara başvurulacak ve hızlı bir şekilde en ücra köylere, en küçük askerî kıt'alara ve memleketin bütün kuruluşlarına ve müesseselerine yollanması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar hâlinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp bedava olarak dağıtılacaktır.

  • Cenâb-ı Hak'ka tam bir muvaffakiyet için niyaz edip yalvarıyoruz.

    • Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal”.

    98 yıl önce bugün Atatürk bu emri verdi!98 yıl önce bugün Atatürk bu emri verdi!
    15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
    Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    23 Nisan Murat Bardakçı mustafa kemal atatürk

    En Çok Okunan Haberler

    Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

    Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

    Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

    Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

    Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

    Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

    Abdullah Gül'ün zor kararı!

    Abdullah Gül'ün zor kararı!

    İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

    İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

    İlginizi Çekebilir

    Abdullah Gül'ün zor kararı!

    Abdullah Gül'ün zor kararı!

    Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

    Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

    Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

    Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

    Okuyucu Yorumları 13 yorum
    ülkenin bu günü.anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.zarrab akp ye rüşvet dağıtmış,soruşturacak yargı bulunamamış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.diktatör basını kurulmuş,yetmemiş aydın doğan medyasına çökülmüş.diktatörlük için 24 haziran tarihi verilmiş.17 aralık hırsızları,eşkiyalar cezaevlerinden çıkarılmış,yerlerine öğretmen,polis,asker,savcı,hakim doldurulmuş.devletin bütün imkanlarını cemaate vereni ALLAH affetmiş.suriyeye padişah olmak için terörist gönderilmiş 1 milyon kişi öldürtülmüş.ihraç edilen yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etmiş.CUMHURİYET YIKILMIŞ.DİKTA GELMİŞ.
    @hanserr bence çok iyi olmuş siz zındıklar bunlara layıksınız
    şimdi sormak lazım ata ma atayiz din düşmanı yunan diyerek olmadık hakareti yapan vatan millet düşmanlerına bir insan böyle bir hayırlı iş yapıp açılışını yapacak iken daha ne demesi lazımdıki siz adiler anlıyasınız.
    yahu şu belgeyi yayınlayıp durmayın ama, Atatürkçüyüz diye ortalıkta gezen sahte Kemalistler kızar valla
    senelerce sakladılar atamızın manevi yönünü İslam düşmanları... yok masonmuşda bilmem neymişde hadi lan ordan dümbükler. Yıllar önce babama demiştim baba atatürk e bazı densizler dinsiz diyorlar sen ne diyorsun demiştim Babam ; oğlum Atatürk ün ismi ne ? demişti bende suspussss :D
    Peki böyle bir Atatürkten nasil bir Atatürk devsirildi
    Bir de izmir iktisad kongresinde ki konuşmasını yayınlayın,plağı nasıl ters çevirmiş zübeyde nin oğlu
    Atatürk ümüz silinmeyecek inşallah. Zerre kadar adını anmayan devlet büyüklerimize inat.
    Gökyüzünden indiği sanılan kitaplarla ülke yönetemeyiz
    Efendiler biz ilhamı gökten indiği sanılan bir kitaptan (kur-an-ı kerim)değil l doğrudan doğruya hayattan alıyoruz.Diyen bir insan bu olayı milletin hassasiyetinden dolayı yapmıştır diye düşünüyorum.
    bu ve daha biçoklarının yazdığı belgeler neden şimdi şimdi çıkıyor yeraltındamı saklanıyorduda buldular neden gizleniyor, sırf bunun için demiyorum ikide birde şu ortaya çıktı bu ortaya çıktı sanki gökten indi varolan şeyi gizle sakla paylaşma sonra vay yeni çıktı tırt
    o adamın buyuklugunu anlamaya kapasiteniz yetmez. ne yapsaydı yani .. yazmış zaten feyz alıcaz diye.. atatürk kendi inansiz olabilirdi. ama dinsiz bir toplumun idamesi imkansızdır diyerek en büyük hatasını yapmıştı. dinsiz ülkelere bak mesala japonya,dindar ülkelere bak mesala türkiye. . dini somuren sahtekarlar kaynıyor memleketimde.
    Yahu adam tüm gücü tekelinde bulundurucaya kadar islamı kullanmış. Birinci meclisi fesh edip tüm muhalifleri katlettikten sonra ikinci meclise kendi gibi dinsiz imansız insanları getirince gerçek yüzünü göstermeye başlamıştır. Ama sizin gibi 100 yıldır uyutulan koyunlara ne anlatıyorum ki :D
    Diğer Haberler
    Son dakika! TSK: 37 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika! TSK: 37 terörist etkisiz hale getirildi

    AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

    AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

    Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

    Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

    24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

    24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

    Vahşete istenen ceza belli oldu

    Vahşete istenen ceza belli oldu

    Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

    Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.