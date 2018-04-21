Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98. yılını kutlanacak. Meclis’in 23 Nisan 1920’deki açılış töreninin nasıl yapıldığı konusunda yapılan tartışmalara ilişkin ise gazeteci Murat Bardakçı’nın 2 yıl önce ulaştığı belge bugün yeniden gündeme geldi.

Bardakçı’nın ATASE arşivinden el ettiği, 21 Nisan 1920'de yani tam da 98 yıl önce Mustafa Kemal imzası ile Anadolu'daki bütün askeri birliklere ve sivil idarecilere yönelik yayımlanan o mesaj ortaya çıktı.

Mesajda; Meclis açılışından önce yapılması gereken dini merasimlerin ne şekilde icra edileceği ayrıntıları ile yer alıyor;



“1. Allah'ın cömert ihsanı ile Nisan'ın yirmiüçüncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır..