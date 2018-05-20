Atatürk Anıtı'ndaki çelenklere zarar verilmesi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na HDP adına konulan çelengi kıran ve CHP adına konulan çelengi deviren kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatma N, tören ve çelenk sunumunun ardından Atatürk Anıtının önüne gelerek HDP adına konulan çelengi önce yere attı, daha sonra da yerde sürükleyerek kırdı, daha sonra da CHP adına konulan çelengi devirdi.

Olayın sosyal medyada yer alması üzerine CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı, diğer partililer, Çorlu Emniyet Müdürlüğüne giderek Fazma N'den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Havuzlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

