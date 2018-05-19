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Atatürk anıtındaki HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini devirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

GÖZALTINA ALINDI Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtı önüne konulan HDP çelengini parçalanması ve CHP çelenginin ise devrilmesi olayına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtı önüne konulan HDP çelengini parçalanması ve CHP çelenginin ise devrilmesi olayına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izlenen görüntülerin ardından çelenkleri parçalayıp deviren kişinin Fatma N. (57) olduğunu belirledi. Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'mala zarar verme' suçundan gözaltına alınan Fatma N. ilk ifadesinde ayağının takıldığını söyledi. Çelenkleri devirdiği görüntülerin izletilmesinin ardından Fatma N, "Ben bir anlık sinirle yaptım" dedi. Soruşturma sürüyor.

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Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!
ek fotoğraflar 2 // Hafriyat kamyonu üst geçide takıldı-1ek fotoğraflar 2 // Hafriyat kamyonu üst geçide takıldı-1
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