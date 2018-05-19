HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtında düzenlenen programın ardından elinde Türk bayrağıyla gelen bir kadın, HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini de devirdi.

Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Meydanı'nda kutlandı. Programa Kaymakam Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

2

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, CHP ve Ak Parti çelenkleri bırakıldı. HDP Tekirdağ İl Başkanlığı üyeleri ise resmi programın ardından Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Oluşturulan yürüyüş korteji, çelenk programının ardından Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüdü.

1

ÇELENKLERİ YERE ATTI

Kutlama programından bir süre sonra elinde Türk bayrağı ile Atatürk Meydanı'na gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, üzerinde HDP Tekirdağ İl Örgütü yazılı çelengi yere atıp parçaladı. Çelengin üzerinde zıplayan kadın daha sonra CHP'nin çelengini de yere atarak, "Ne işi var bunun, burada. Türkiye'mize göz koyuyorlar, vatanımıza göz koyuyorlar. Ne işleri var burada. Bir sahip çıkmıyorlar Türkiye'mize, düşmanlarla beraber oluyorlar. Benim torunlarım çocuklarım nasıl büyüyecek burada. Ne biçim iş bu be?" diyerek anıttın uzaklaştı. AK Parti Tekirdağ milletvekili aday adaylarından Sedat Turan ve İsmet Albayrak, yerdeki CHP çelengini kaldırarak yerine bıraktı.

4

GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtı önüne konulan HDP çelengini parçalanması ve CHP çelenginin ise devrilmesi olayına ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izlenen görüntülerin ardından çelenkleri parçalayıp deviren kişinin Fatma N. (57) olduğunu belirledi. Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'mala zarar verme' suçundan gözaltına alınan Fatma N. ilk ifadesinde ayağının takıldığını söyledi. Çelenkleri devirdiği görüntülerin izletilmesinin ardından Fatma N, "Ben bir anlık sinirle yaptım" dedi. Soruşturma sürüyor.

3

DHA

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
ek fotoğraflar 2 // Hafriyat kamyonu üst geçide takıldı-1ek fotoğraflar 2 // Hafriyat kamyonu üst geçide takıldı-1
ek fotoğraflar// Hafriyat kamyonu üst geçide takıldı-1ek fotoğraflar// Hafriyat kamyonu üst geçide takıldı-1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu HDP CHP

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İlginizi Çekebilir

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.