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Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl dönümünde sergi-konferans-konser etkinliği düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, Fakülte Dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programa, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan konferans konuşmacısı olarak katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından “I.Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi” konulu sunumuyla kürsü alan Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, şehitlerimiz sayesinde hür bir ülkede yaşadığımızın altını çizerek “Çanakkale’de her anlamda ciddi bir kayıp yaşayarak pek çok şehit verdik. Ancak Çanakkale, bu milletin yeniden toparlanmasına, küllerinden tekrar dirilmesine, Anadolu toprakları üzerinde bağımsız bir Cumhuriyet kurulmasını sağlayacak olan askeri kadroların tanınmasına da vesile olmuştur” ifadelerini kullandı.
Çanakkale Cephesini derinlemesine ele alarak Türk tarihi ile ilgili bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Çanakkale Cephesinde yaşanan gelişmelere dair hatıratlar da anlattı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ise yaptığı konuşmada; Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bekir Çınar ve emeği geçen öğretim üyeleri ile dinleyicilere teşekkür etti.
Konferansın ardından, Şef Yrd. Doç. Dr. Resul Bağı tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği Konseri ile Şef Yrd. Doç. Dr. Ali Delikara tarafından hazırlanan Orkestra Konserinde seslendirilen Çanakkale ezgileri ile izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.
Etkinlikte ayrıca, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanda, Doç. Dr. Attila Döl tarafından hazırlanan ve Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi 3. Sınıf grafik grubu öğrencilerine ait grafik tasarım çalışmaları sergisi yer aldı.
Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı video gösteriminin de yer aldığı program sonunda, katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirildi.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan:

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan:

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