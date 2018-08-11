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Atatürk Baraj Gölü'ne giren Suriyeli çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 23:21 | Son Güncelleme

Atatürk Baraj Gölü'ne giren Suriyeli çocuk boğuldu

Adıyaman'da, yüzmek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Suriyeli kız çocuğu boğuldu.

Suriye uyruklu Cenin El Musa (17), piknik yapmak için ailesiyle Gazihandede mesire alanına gitti. Musa, bir süre sonra yüzmek için göle girdi.

Gözden kaybolan Cenin El Musa, yakınları tarafından bulunamayınca durum İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Musa'nın cenazesini sudan çıkardı.

Suriyeli kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Adıyaman serinlemek için Atatürk Barajı Suriyeli kız çocuğu Cenin El Musa

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