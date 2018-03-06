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Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 07:32 | Son Güncelleme

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmit’ten geçişinin tanıkları belgeseli hazırlığında 19 kişiden 9’u hayatını kaybetti. Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı.

Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!

Atatürk’ün naaşının İzmit’ten geçişine tanıklık edenlerle yapılacak olan belgesel çekimleri için geçen yıl 19 kişi belirlendi. Ancak çekimler başlamadan 9 kişi vefat etti. ÇEKÜL Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının 19 Kasım 1938 tarihinde İzmit’ten geçişine tanıklık edenlerle yapılmak üzere bir belgesel projesi hazırlandı.

19 KASIM’DA YAYINLANACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, proje kapsamında o güne tanıklık etmiş 19 kişi bulundu. Ancak geçen yıl yapımı kararlaştırılan belgeselin çekimleri bir türlü hayata geçirilmeyince 9 kişi zaman içerisinde hayatını kaybetti. Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı.

belgesel, geçen hafta salı günü Kartepe Arslanbey’de ikamet eden 92 yaşındaki Resmiye Çetin ile yapılan söyleşi ile başladı. Çekimlerin kısa sürede tamamlanacağı öğrenilirken belgeselin 19 Kasım 2018 tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

İLK KEZ YAYINLANACAK

Öte yandan belgeselde dönemin İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı John Godolphin Bennett ile yapılan 4.5 saatlik ses kaydının da ilk kez yayınlanacağı kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu Belgeseli kesin TRT çekecektir TRT nin elamanları memur oldukları için normaldir 3.5 ayda çekilecek belgeseli 3.5 senede çekerler
10 sene once Namik Kemal Zeybekin katkilari ve sunumu ile hazirlanan 25 dk lik ATAMTURK programi haftada bir kez sabaha karsi 02-03 gibi yayinlanmisti .. 80 milyonun ruhu duymadi ya vakti olmadi yada seyredemedi .. birden aklima geldi .. saygilar
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