Atatürk büstü hırsızlığı güvenlik kamerasında

Antalya'da okullardan Atatürk büstlerinin çalınmasıyla ilgili 2 zanlı yakalandı, hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu ile Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulundaki Atatürk büstlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Okullardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, büstleri, 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan A.Y'nin (28) çaldığını belirledi. Yeşildere Mahallesi'nde yakalanan A.Y'nin ifadesi doğrultusunda büstleri eritmesi için sattığı hurdacı M.K. (27) de gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, büstlerden birinin çalınması okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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