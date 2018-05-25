Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davası

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir ortaokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü iddiasıyla "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında, suç tarihinde cezai sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Telli ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Telli, "Rahatsızlığım nedeniyle bazı dönemlerde ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum. Birden gelen bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Telli, hasta olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Telli'nin her ne kadar üzerine atılı bulunan Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanunun 1/2. maddesinde düzenlenen suçu işlediği kanaatine varılmışsa da, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin raporunda suç tarihinde cezai sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin kanaat bildirildiğinden, sanık hakkında TCK'nın 32/1. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.