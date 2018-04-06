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Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan prestij cadde çalışmalarını inceledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan prestij cadde çalışmalarını inceledi. Atatürk Caddesi’nde devam eden prestij çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Zeki Kayda, “Hızlı bir şekilde cadde düzenlemelerine devam ediyoruz. Atatürk Caddesi’nde şu an da hummalı bir çalışma var. Yağmursuyu ve doğalgaz hattını tamamladık. Evlerin giriş kapılarına kadar doğalgaz hatlarını çektik. Üst yapı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına da devam ediyoruz. Kurudere-Acısu Caddelerinin arasında kalan kısım tamamlandı. En fazla bir aylık süre içerisinde buradan çıkarız. Hemen akabinde ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarımız da gelecek. Can Hastanesine kadar olan bu caddemizin en geç Haziran ayına kadar tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz, bu işler bir şekilde yapılması gerekiyor. Bölge esnafına ve vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Salihli’ye hayırlı olsun” dedi.
İnceleme gezisine, Dedetaşı Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine mevcut otopark üzerine yapılması planlanan sosyal etkinlik alanını denetleyerek devam Başkan Kayda, Sarıpınar Mahallesi’nde devam eden yol düzenleme çalışmalarını da inceleyerek, Fen işleri Müdürü Ercan Oyan’dan bilgi aldı.
Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın inceleme gezisine ise Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan eşlik etti.

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor

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Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor
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Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor
3 / 6

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor
4 / 6

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor
5 / 6

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor
6 / 6

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor

Atatürk Caddesi’nde prestij çalışmaları hız kesmiyor
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