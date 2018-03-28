HABER

Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi kitabı raflarda yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınlarının Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi (1923-1938) başlıklı kitabı raflarda yerini aldı.Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi (1923-1938) başlıklı eser Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları arasında yerini aldı.

Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi kitabı raflarda yerini aldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınlarının Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi (1923-1938) başlıklı kitabı raflarda yerini aldı.
Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi (1923-1938) başlıklı eser Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları arasında yerini aldı. Kitap, okuyucusuna Atatürk’ün yurt dışı eğitimi ile ilgili görüş ve düşünceleri başta olmak üzere, yurt dışı eğitimin gerekçeleri, öğrenci ve alan seçiminde kullanılan yöntemler, yurt dışına gönderilen öğrencilerin ülkelere ve öğrenim-bilim dallarına göre dağılımları ve yurt dışı eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’de hangi kurumlarda görev aldıklarını ve bu eğitim yönteminin ülkeye getirilerini bilimsel kaynaklara dayalı bilgiler sunup bunları ayrıntılı bir biçimde analiz ediyor. Eserde ayrıca ‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’in kuruluşuna yurt dışına öğrenci gönderme ihtiyacı nerede ve nasıl doğdu?’, ‘Cumhuriyet döneminde yurt dışı eğitim, modernleşmenin bir aracı mı?’, ‘Batı bilimini transfer amaçlı mıdır?’, ‘Batı medeniyetini olduğu gibi tanıma aracı mıdır?’, ‘Atatürk döneminde hangi alanlarda, hangi ülkelere ne kadar öğrenci gönderildi?’, ‘Yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıları ve üstlendikleri görevler nelerdir?’ sorularının cevaplarını bulmak mümkün.
Raflardaki yerini alan kitaba Atatürk Araştırma Merkezi’nin Ankara’daki satış mağazalarından ve resmi genel ağ sayfasındaki “e-mağaza”dan yüzde 50 indirimli ulaşılabilecek.

Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!
Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!
Hayatlarının şokunu yaşadılarHayatlarının şokunu yaşadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 terörist böyle öldürüldü

7 terörist böyle öldürüldü

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.